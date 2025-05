Ministre iranien des A.E. : « Négociations nucléaires complexes, mais chances de progrès accrues »

Le ministre des Affaires étrangères, à la clôture du cinquième cycle des négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis, a évoqué le cadre professionnel des échanges, la clarification des positions iraniennes auprès de la partie adverse, ainsi que l’examen de nouvelles propositions tout en préservant les principes de la République islamique.

Seyyed Abbas Araghchi a déclaré : « Ce cycle a été l’un des plus professionnels depuis le début des discussions, au cours duquel les positions et principes de la République islamique d’Iran ont été exprimés avec clarté et fermeté. »

Il a ajouté que désormais, la partie adverse dispose d’une compréhension plus précise et claire des positions iraniennes. Il a également souligné que le ministre omanais des Affaires étrangères a tenté, au cours de cette session, de présenter des solutions pour lever les obstacles et faire avancer les négociations.