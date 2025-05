Les négociations se sont déroulées dans un climat calme et professionnel (Téhéran)

« Esmaïl Baghaï, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a écrit sur le réseau X à propos de la fin du cinquième cycle des négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis tenu ce vendredi 23 mai: « Le cinquième cycle des négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis à Rome s’est achevé. Lors de ce cycle, les positions fondamentales de l’Iran ont été de nouveau clairement et explicitement exposées. Les négociations se sont tenues dans un cadre calme et professionnel. »

Il a poursuivi : « Le ministre omanais des Affaires étrangères a proposé des solutions et des idées pour surmonter les obstacles, dont les axes principaux ont été examinés lors de ce cycle. Il a été convenu qu’en parallèle à un examen approfondi dans les capitales, le ministre omanais continuerait à travailler sur les détails des propositions et les mettrait à disposition des deux parties pour un examen complémentaire. La date et le lieu du prochain cycle de négociations seront annoncés ultérieurement. »