État-major des forces armées de la RII : Toute menace ou action erronée sera répondue avec fermeté

Dans cette déclaration diffusée aujourd’hui (vendredi) 23 mai, à la veille de l’anniversaire de la libération de Khorramshahr, il est rappelé que l’histoire glorieuse de la Révolution islamique d’Iran est remplie de scènes uniques de dignité, de fierté et de réalisations remarquables, avec notamment les huit années de la Défense sacrée et des victoires éclatantes telles que la libération de Khorramshahr, qui brillent comme un joyau au sommet de cette histoire.

L’État-major souligne que le système de domination et l’impérialisme mondial, par des manœuvres perfides, ont incité Saddam, le criminel faible, à imposer une guerre de huit ans au peuple brave et résistant de l’Iran islamique, guerre qui s’est soldée par leur défaite, humiliation et disgrâce, et par la fierté et la grandeur pour l’Iran.

« Aujourd’hui encore, les États-Unis commettent une erreur de calcul en tentant, par la présence de leur président dans la région, de provoquer les pays amis et frères de l’Iran islamique, espérant par une campagne d’« Iranophobie » – un projet usé voué à l’échec – dérober des milliards de dollars à ces pays et résoudre ainsi leurs troubles économiques et problèmes internes. »

La déclaration ajoute que la volonté pacifique et source de fierté de l’Iran islamique a toujours été tournée vers la sécurité et la stabilité de la région, et que toute provocation américaine dans la région connaîtra un sort similaire à celui du Vietnam et de l’Afghanistan.

Enfin, le communiqué conseille au président américain « impudent et sans vergogne » de se pencher d’abord sur l’histoire pleine de bravoure, d’héroïsme et de grandes réalisations du peuple fier d’Iran dans différents domaines tels que la Révolution islamique, la Défense sacrée, et les récentes opérations « Promesses Franches 1 et 2 », afin qu’il puisse sortir de ses erreurs de calcul.