Général Bagheri : Les exportations de l'industrie de la défense d’Iran ont triplé sous l'administration Raïssi

« Pendant les trois années de mandat du président Raïssi, nos exportations de l'industrie de défense ont triplé. », a annoncé le haut gradé iranien.

Les experts estiment que les armes iraniennes ont gagné en reconnaissance et en popularité sur le marché international grâce à leur grande efficacité et à leur bas prix. Les drones et les missiles de fabrication iranienne figurent parmi les armes les plus recherchées du pays.

L'Iran figure actuellement parmi les 10 premiers pays au monde en matière de technologies de défense.

Des armes iraniennes seraient déjà vendus en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et même en Europe.