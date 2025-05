Iran: le lancement officiel du premier taxi aérien avec un message du président

Le conseiller du ministre et directeur général de la zone économique spéciale et de l’aéroport international Payam, relevant du ministère des Technologies de l’information et de la communication, a déclaré en marge de la cérémonie de lancement du taxi aérien : « Aujourd’hui, avec la mise en service du taxi aérien, nous assistons à un événement positif pour l’industrie aéronautique du pays. »

Mohsen Haselno a poursuivi : « Cette initiative permettra d’attirer de nouveaux investissements dans la zone économique spéciale de Payam, de contribuer à l’économie nationale, à celle de la province d’Alborz, au ministère des TIC, et de créer une plateforme propice à l’usage public des services aéronautiques du pays. »

Il a ajouté :« Le lancement du taxi aérien jouera un rôle important dans le développement des liaisons aériennes peu fréquentées. Il s’agit d’un service innovant dont la population pourra bénéficier, et qui offrira également de nouvelles opportunités d’investissement. »