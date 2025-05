Finale Coupe de France PSG vs Reims – 24 mai 2025

En finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain rencontrera l’équipe de Reims le 24 mai 2025 à 21h00, heure de Paris, au Stade de France. Cette rencontre fait partie du parcours prestigieux des Parisiens pour décrocher un triplé historique cette saison.

Statistiques de la saison en cours de la Coupe de France :

Indicateur Paris Saint-Germain (domicile) Victoires 4 2 Nuls 1 3 Défaites 0 0 Moyenne de buts marqués par match 3,6 1,4 Moyenne de buts encaissés par match 1 0,8 Clean sheets 2 1

État et absences des deux équipes :

Le Paris Saint-Germain ne compte qu’une seule absence majeure, celle de Presnel Kimpembe, blessé à la jambe.

Côté rémois, le groupe est très similaire à celui qui s'est présenté pour affronter Metz en barrage aller Ligue 1/Ligue 2. Le club de la Marne enregistre tout de même le retour de Junya Ito, qui réintègre le groupe après l'avoir quitté pour une rencontre. Pour rappel, Teddy Teuma, écarté depuis plusieurs semaines, a été autorisé à partir en vacances, comme il l'avait demandé.

Dernières confrontations directes :

Date Résultat 25 janvier 2025 1 – 1 21 septembre 2024 1 – 1 10 mars 2024 2 – 2 11 novembre 2023 0 – 3 (victoire PSG) 29 janvier 2023 1 – 1

Statistiques des joueurs du PSG :

Meilleurs buteurs

Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) : 5 buts

Désiré Doué (Paris Saint-Germain) : 4 buts

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) : 3 buts

Meilleurs passeurs

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) : 3 passes décisives

Désiré Doué (Paris Saint-Germain) : 3 passes décisives

Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) : 2 passes décisives

Total buts + passes décisives

Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) : 7

Désiré Doué (Paris Saint-Germain) : 7

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) : 5

Survie en Ligue ou victoire en Coupe de France

Reims, qui doit affronter le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France, devrait probablement aligner une équipe réserve ou son équipe B. Selon Le Parisien, le PSG dirigé par Luis Enrique, après avoir remporté le championnat de Ligue 1 et éliminé Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions, est prêt à décrocher un triplé historique. L’équipe a deux matchs importants à venir : la finale de la Coupe de France contre Reims le 24 mai, puis la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter le 31 mai.

Le parcours du PSG jusqu’en finale de la Coupe de France a été plutôt facile, éliminant des équipes plus faibles, ce qui a permis à Enrique d’utiliser des joueurs secondaires et de préserver l’énergie de son équipe pour la Ligue des Champions. De son côté, Reims, qui a atteint la finale après avoir éliminé plusieurs grandes équipes, a réalisé une saison décevante en Ligue 1 avec seulement 33 points, occupant la 16e place et devant disputer les barrages de relégation contre Metz.

Ce match crucial aura lieu seulement cinq jours après la finale de la Coupe, au même stade. Pour cette raison, Reims devrait privilégier sa survie en Ligue 1 et sacrifier la finale de la Coupe de France. L’entraîneur de Reims a insisté sur l’importance de maintenir la position en championnat, et le gardien titulaire a souligné la difficulté de se concentrer sur la finale. Cette situation joue en faveur du PSG, qui, avec plus de concentration et d’énergie, a de grandes chances de remporter le trophée tout en se préparant pour la finale très importante de la Ligue des Champions. En conclusion, le PSG est à l’aube d’un succès historique, tandis que Reims se trouve tiraillé entre la survie en Ligue 1 et la conquête de la Coupe de France, risquant de perdre soit le trophée, soit sa place en première division.

Le deuxième trophée de la saison pour Enrique et Paris

Le Paris Saint-Germain s'apprête à disputer la finale de la Coupe de France contre Reims, avant d'affronter l'Inter en finale de la Ligue des Champions une semaine plus tard. Les Parisiens visent un triplé historique qui les placerait parmi les meilleures équipes de football au monde. Ce match aura lieu au Stade Saint-Denis, mais il reçoit moins d’attention médiatique en raison du focus sur la finale de la Ligue des Champions.

Toutefois, pour le PSG, club le plus titré en Coupe de France avec 15 victoires, c’est une opportunité majeure d’ajouter un nouveau trophée à son palmarès. Reims, équipe au riche passé historique et double finaliste de la Coupe des Clubs Champions, est davantage préoccupé par sa survie en Ligue 1 et pourrait privilégier le championnat. Même si Reims a été la seule équipe à ne pas perdre lors des confrontations aller-retour contre le PSG cette saison, avec deux matchs nuls sous la direction de Luca Altobelli, les Parisiens abordent ce match avec prudence, conscients que Reims, sans trophée depuis 50 ans, aura une motivation énorme.

Luis Enrique, entraîneur du PSG, considère cette finale comme une préparation pour la Ligue des Champions et ne compte pas modifier son onze de départ. Dembélé, star et candidat au Ballon d’Or, mène l’attaque. Le parcours du PSG jusqu’à la finale a été relativement simple, permettant à l’équipe de préserver son énergie pour la C1. Enrique, qui vise son deuxième triplé en tant qu’entraîneur, souhaite rejoindre Pep Guardiola parmi les rares coachs ayant réalisé deux triplés. Après le départ de Mbappé, l’équipe joue plus librement et vise désormais son troisième trophée de la saison. Reims devrait modifier son effectif en raison des défis en championnat, mais a déclaré qu’il ne céderait pas facilement le titre.