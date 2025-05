Évolution majeure dans le transport national et facilitation du commerce international grâce au développement du terminal sec d’Aprin

Il a souligné que l’Iran, grâce à sa position géographique stratégique reliant l’Asie centrale, le Caucase, les marchés européens et chinois via 15 000 km de voies ferrées, verra son importance renforcée avec la mise en service prochaine de la ligne ferroviaire Chabahar-Zahédan.

Le directeur général adjoint a décrit le terminal sec d’Aprin comme un site unique, situé au carrefour des axes Est-Ouest et Nord-Sud du pays, au centre de l’Iran, à 20 km de Téhéran et à 40 km de l’aéroport international Imam Khomeini, doté d’infrastructures stratégiques de déchargement et de chargement ferroviaires.

Moussavi Dizaji a insisté sur le fait qu’avec l’inauguration et l’implantation d’une douane à Aprin, les procédures douanières seront grandement simplifiées, permettant aux investisseurs d’importer directement leurs marchandises via ce terminal.