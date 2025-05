Un train transportant des panneaux solaires en provenance de Chine arrive au terminal sec ferroviaire d’Aprin

Mirhossein Moussavi Dizaji, directeur général adjoint des chemins de fer iraniens, a déclaré que l’ouverture de la douane d’Aprin facilitera le commerce international de l’Iran. Il a annoncé l’arrivée prochaine des deuxième et troisième trains de panneaux solaires chinois et exprimé l’espoir qu’un train quotidien entre la Chine et l’Iran sera bientôt possible pour les importations, exportations et le transit.

Selon lui, les panneaux solaires seront importés uniquement par rail, directement en Iran, afin de répondre rapidement aux besoins énergétiques du pays.

Il a également évoqué les récentes réunions à six pays (Iran, Chine, Turquie, Ouzbékistan, Turkménistan, Kazakhstan) tenues à Téhéran, où des progrès importants ont été réalisés pour développer le transit via l’Iran vers l’Union européenne.