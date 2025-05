La Palme d’or 2025 entre les mains du cinéma iranien

Selon le journaliste cinéma d’IRNA, le plus grand festival cinématographique mondial a offert une soirée historique pour le cinéma iranien lors de sa 78ᵉ édition.

Après la Palme d’or remportée en 1997 par Abbas Kiarostami avec Le Goût de la cerise, c’est désormais Jafar Panahi qui, avec Un simple accident, a ramené la Palme d’or en Iran après 28 ans.

Un simple accident est resté en tête du classement des critiques jusqu’au dernier jour du festival.

Voici la liste complète des récompenses du Festival de Cannes 2025 :

Palme d’or : Jafar Panahi pour Un simple accident

Grand Prix : Joachim Trier pour Valeur sentimentale

Prix de la mise en scène : Kleber Mendonça Filho pour L’Agent secret

Prix d’interprétation masculine : Wagner Moura pour L’Agent secret

Prix d’interprétation féminine : Nadia Melliti pour La Petite Dernière

Prix du Jury (ex æquo) : Óliver Laxe pour Sirat et Mascha Schilinski pour In die Sonne schauen

Caméra d’or : The President’s Cake, réalisé par Hasan Hadi (Irak / États-Unis / Qatar)

Palme d’or du court métrage : I’m Glad You’re Dead Now

Mention spéciale Caméra d’or : Sombra d’Akinola Davies Jr.

Prix spécial du Jury : Résurrection de Bi Gan

Prix du scénario : Les frères Dardenne pour Jeunes Mères

Prix Œil d’or du meilleur documentaire : Imago de Danny Omar Pittsaf

Mention spéciale Œil d’or : Jorin Jarki pour The 6 Billion Dollar Man

Prix FIPRESCI : L’Agent secret de Kleber Mendonça Filho

Ce palmarès marque un tournant majeur pour le cinéma iranien, soulignant son retour le plus remarquable sur la scène internationale après près de trois décennies.