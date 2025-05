Brillante performance des femmes iraniennes en lutte Alysh en Asie

Lors de la compétition libre, le 3 Khordad (24 mai 2025), Mobina Mirzapour (70 kg) et Sahar Ghanizadeh (75 kg) ont décroché l’or, tandis que Marzieh Khandan (55 kg) et Roghayeh Mahmoudabadi (65 kg) ont remporté l’argent, et Fatemeh Fattahi (60 kg) ainsi qu’Ezzat Ghorbani-Thani (+75 kg) ont obtenu le bronze.

La veille, en lutte classique, Mahmoudabadi, Mirzapour et Ghanizadeh ont également pris l’or dans leurs catégories respectives, avec Khandan et Fattahi en argent, et Ghorbani-Thani en bronze.

Alysh (en kirghize : Алыш) est un terme turc désignant la lutte populaire d'Asie centrale, ou « lutte à la ceinture », réglementée par la United World Wrestling.

L'Alysh est un style de lutte debout. Les compétiteurs portent un pantalon, une veste et une ceinture, et doivent tenir la ceinture de leurs adversaires en permanence. Leur objectif est de projeter leurs adversaires au tapis. Les projections sont notées entre 1 et 6, en fonction de la partie de l'adversaire qui atterrit sur le tapis. Le premier joueur à obtenir 6 points remporte le match. Depuis 2008, l'Alysh est reconnu par la FILA, l'instance dirigeante mondiale de la lutte (ancêtre de la United World Wrestling (UWW)), comme « alysh de lutte ».