L’Iran participe activement à la réunion eurasienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

La 42e réunion du Groupe régional eurasien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme se tiendra à Moscou, la capitale de la Russie.

Hadi Khani, vice-ministre de l'Économie a déclaré à propos de ce sommet : « Accroître le niveau des interactions régionales et internationales dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, renforcer la position de l’Iran parmi les pays de la région et les membres de l’institution eurasienne, être au courant des dernières mesures et développements dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au niveau mondial, et défendre les positions et mesures efficaces de notre pays dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont parmi les objectifs de cette visite en Russie. »