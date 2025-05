Mbappé brille, le Real Madrid dit adieu à ses légendes

Le 24 mai 2025, le Real Madrid a conclu sa saison de Liga par une victoire 2-0 contre la Real Sociedad au Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé a inscrit un doublé, dont un but sur penalty, offrant un succès symbolique lors des adieux émouvants de Luka Modrić et de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Modrić, après 13 saisons et 28 titres avec le club, a été ovationné par les supporters et ses coéquipiers. Ancelotti, quant à lui, se prépare à prendre les rênes de la sélection brésilienne, laissant derrière lui un palmarès de 15 trophées avec le Real Madrid.