Southampton vs Arsenal | Dernière journée de la Premier League

Dans l’un des matchs les plus décisifs de la dernière journée de la Premier League anglaise, la lanterne rouge Southampton recevra à domicile l’ambitieux Arsenal. Cette rencontre aura lieu le 25 mai 2025 à 17h00 (heure locale) au stade St Mary’s, sous l’arbitrage de Darren Bond. Avant le coup d’envoi, Southampton occupe la 20e et dernière place du classement, tandis qu’Arsenal est deuxième et reste en course pour le titre. Depuis 1966, les deux équipes se sont affrontées à 100 reprises. Leur dernière confrontation remonte au 5 octobre 2024, lors de la 7e journée de championnat, où Arsenal s’était imposé 3-1 face à Southampton. Le match sera diffusé en direct sur Canal+ Live 10 et sera arbitré par Darren Bond.

Situation des équipes au classement :

Southampton : 20e du classement, la relégation en Championship est quasiment actée.

Arsenal : 2e du classement, en lutte pour le titre avec Manchester City.

Voici les compositions probables :

Southampton (3-4-2-1) : Santos, Ugochukwu, Wood, Stephens, Bree, Dibling, Fernandez, Sulemana, Duenas, Ramsdale Aribo

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale, Ben White, Kiwior, Calafiori, Skelly, Partey, Rice, Ødegaard, Saka, Martinelli, Merino

Joueurs absents :

Southampton :

Jan Bednarek (genou)

Harwood-Bellis (cheville)

Albert Gronbäck (tendon d’Achille)

Arsenal :

Gabriel Jesus (genou)

Jurrien Timber (cheville)

Gabriel Magalhães (ischio-jambiers)

William Saliba (indisponible)

Takehiro Tomiyasu (genou)

Rencontres récentes :

Les deux équipes ont disputé cinq matchs récents, serrés et imprévisibles. Arsenal a remporté 2 victoires, Southampton aussi 2 victoires.

Date (calendrier persan) Résultat Équipe à domicile 14/07/1403 Arsenal 3-1 Southampton Arsenal 01/02/1402 Arsenal 3-3 Southampton Arsenal 01/08/1401 Southampton 1-1 Arsenal Southampton 27/01/1401 Southampton 1-0 Arsenal Southampton 20/09/1400 Arsenal 3-0 Southampton Arsenal

Statistiques générales de la saison en cours :

Les performances des deux équipes cette saison sont très différentes. Arsenal possède l’une des meilleures défenses et attaques du championnat, tandis que Southampton affiche les pires statistiques.

Statistique Southampton Arsenal Victoires 2 19 Nuls 6 14 Défaites 29 4 Moyenne de buts marqués 0,68 1,81 Moyenne de buts encaissés 2,27 0,89 Clean sheets 3 13

Les meilleurs joueurs d’Arsenal :

L’attaque d’Arsenal, avec des joueurs comme Saka, Havertz et Trossard, est l’une des lignes offensives les plus dynamiques de la ligue.

Meilleurs buteurs :

Kai Havertz : 9 buts

Gabriel Martinelli : 8 buts

Leandro Trossard : 8 buts

Meilleurs passeurs :

Bukayo Saka : 10 passes décisives

Ødegaard : 8 passes décisives

Declan Rice : 7 passes décisives

Total buts + passes décisives :

Bukayo Saka : 16

Trossard : 14

Martinelli : 12

Analyse technique du match :

Arsenal, avec l’une des défenses les plus solides et presque parfaites du championnat, aborde cette rencontre avec une grande confiance. En revanche, Southampton, pratiquement relégué, regarde ce match comme une occasion de montrer de la dignité en fin de saison. Le point fort d’Arsenal réside dans la construction du jeu depuis la profondeur et les ailes, grâce à la présence de Saka et Ødegaard, tandis que Southampton montre souvent des faiblesses dans la conservation du ballon et la couverture des espaces défensifs. Cela pourrait permettre à l’équipe visiteuse de créer de nombreuses occasions. Par ailleurs, la pression psychologique sur Southampton est moindre, ce qui pourrait les rendre plus libérés et donc plus dangereux, notamment lors des contres. En résumé, si Arsenal prend le match au sérieux et reste concentré, il y a de fortes chances pour une victoire large de leur part.