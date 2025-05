Fulham vs Manchester City | 38e journée de la Premier League

Le match crucial de la 38e journée de la Premier League entre Fulham et Manchester City se déroulera le 25 mai 2025 à 17h00 (heure de Paris) au stade Craven Cottage. La rencontre sera arbitrée par Andrew Madley. Fulham, actuellement dixième au classement, recevra Manchester City, prétendant au titre et classé troisième. Les deux équipes chercheront à obtenir une victoire afin d'améliorer leur position au classement cette saison.

Compositions probables :

Fulham (4-2-3-1) :

Bernd Leno, Anthony Robinson, Calvin Bassey, Joachim Andersen, Kenny Tete, Sasa Lukic, Sander Berge, Alex Iwobi, Emil Smith Rowe, Ryan Sessegnon, Raúl Jiménez

Manchester City (4-2-3-1) :

Ederson Moraes, Matheus Nunes, Ruben Dias, Manuel Akanji, Josko Gvardiol, Nico González, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Omar Marmoush, Erling Haaland

Joueurs suspendus et blessés

Fulham :

Harrison Reed (blessure au mollet), Reiss Nelson (blessure aux ischio-jambiers), Timothy Castagne (blessure à la cheville), Rodrigo Muniz (blessure au tendon d’Achille)

Manchester City :

Mateo Kovačić (suspension pour carton rouge), Jack Grealish, John Stones (blessure à la cuisse)

Derniers face-à-face

Lors des cinq dernières rencontres, Manchester City a imposé sa nette supériorité sur Fulham en remportant tous les matchs. Ces résultats reflètent l’écart de niveau et d’expérience entre les deux équipes, notamment en attaque et dans la solidité défensive de City.

Date Équipe à domicile Résultat Équipe visiteuse Compétition 6 octobre 2024 Manchester City 3 – 2 Fulham Premier League 12 mai 2024 Fulham 0 – 4 Manchester City Premier League 2 septembre 2023 Manchester City 5 – 1 Fulham Premier League 30 avril 2023 Fulham 1 – 2 Manchester City Premier League 5 novembre 2022 Manchester City 2 – 1 Fulham Premier League

Performance des deux équipes dans la saison actuelle de Premier League anglaise

Manchester City, classé troisième au championnat avec une moyenne de buts marqués élevée, est l'une des équipes les plus puissantes de la saison. En revanche, Fulham, dixième au classement, a affiché une performance relativement stable, mais montre des faiblesses en défense et en nombre de clean sheets.

Élément Fulham Manchester City Position au classement 10 3 Nombre de victoires 15 20 Nombre de matchs nuls 9 8 Nombre de défaites 13 9 Moyenne de buts marqués par match 1,46 1,89 Moyenne de buts encaissés par match 1,41 1,19 Nombre de clean sheets 5 12

Statistiques des joueurs

Erling Haaland domine nettement le classement des buteurs ainsi que celui des buts + passes décisives cumulés. Du côté de Fulham, Raúl Jiménez et Alex Iwobi jouent un rôle clé dans la finition et la création d’occasions. Anthony Robinson brille également en tant que meilleur passeur de la ligue, représentant Fulham.

Titre Joueur Équipe Valeur Meilleur buteur Erling Haaland Manchester City 21 Raúl Jiménez Fulham 12 Alex Iwobi Fulham 9 Meilleur passeur Anthony Robinson Fulham 10 João Cancelo Manchester City 8 Kevin De Bruyne Manchester City 7 Total buts + passes Erling Haaland Manchester City 24 Alex Iwobi Fulham 15 Raúl Jiménez Fulham 15

Analyse

Manchester City, avec une composition solide et une défense robuste, a de grandes chances de remporter les trois points de ce match. Fulham, qui se trouve en milieu de tableau, cherchera à adopter une défense organisée et à profiter des contres pour tenir tête à ce prétendant sérieux au titre. Les blessures et suspensions pourraient influencer la composition des deux équipes et déterminer l’issue de la rencontre.