Athletic Bilbao - Barcelone : Avant-match 38ᵉ journée La Liga

Athletic Bilbao et Barcelone : confrontation entre le champion et le quatrième de la Liga Lors de la dernière journée de la saison 2024-2025 du championnat espagnol de Liga, l’équipe d’Athletic Bilbao recevra Barcelone au stade San Mamés. Ce match aura lieu le 25 mai 2025 à 21h00, heure de Paris, et sera arbitré par Pablo Fornés.

Informations sur le match

Date : dimanche 25 mai 2025

Heure : 21h00, heure de Paris

Lieu : Stade San Mamés

Journée : 38 (dernière)

Arbitre : Pablo Fornés

Équipe à domicile : Athletic Bilbao

Équipe visiteuse : Barcelone

Composition probable des deux équipes

Athletic Bilbao (4-2-3-1) :

Unai Simón – Yuri Berchiche – Aitor Paredes – Daniel Vivian – Óscar de Marcos – Mikel Jurgírez – Ruiz de Galarreta – Berenguer – Oihan Sancet – Iñaki Williams – Sannadi M.

Barcelone (4-2-3-1) :

Ter Stegen – Eric Garcia – Koubarsi – Christensen – Baldé – Casado – Gavi – Lamine Yamal – Dani Olmo – Rafinha – Lewandowski

Joueurs suspendus et blessés

Athletic Bilbao

Aucun joueur suspendu ou blessé

Barcelone

Jules Koundé (lésion musculaire)

Fran Torres (blessé)

Marc Bernal (blessure au genou)

Confrontations directes

Date Compétition Résultat 9 janvier 2025 Supercoupe Bilbao 0-2 Barcelone 25 août 2024 Liga Barcelone 2-1 Bilbao 3 mars 2024 Liga Bilbao 0-0 Barcelone 25 janvier 2024 Coupe du Roi Bilbao 4-2 Barcelone 22 octobre 2023 Liga Barcelone 1-0 Bilbao

Victoires de Bilbao : 1

Victoires de Barcelone : 3

Matchs nuls : 1

Statistiques générales des deux équipes en Liga cette saison

Statistiques Athletic Bilbao (domicile) Barcelone (extérieur) Position au classement 4 1 Victoires 19 27 Matchs nuls 13 4 Défaites 5 6 Moyenne de buts marqués par match 1,46 2,68 Moyenne de buts encaissés par match 0,7 1,05 Clean sheets (matches sans encaisser de but) 15 12

Meilleurs joueurs de la saison

Meilleurs buteurs

Lewandowski (Barcelone) : 25 buts

Rafinha (Barcelone) : 18 buts

Oihan Sancet (Bilbao) : 15 buts

Meilleurs passeurs

Lamine Yamal (Barcelone) : 13 passes décisives

Rafinha (Barcelone) : 9 passes décisives

Iñaki Williams (Bilbao) : 8 passes décisives

Plus grande influence sur les buts (buts + passes décisives)

Lewandowski (Barcelone) : 27

Rafinha (Barcelone) : 27

Lamine Yamal (Barcelone) : 22

Analyse et pronostic

Barcelone, actuellement leader du classement, abordera ce dernier match de la saison avec l’objectif de décrocher un titre convaincant. S’appuyant sur sa puissance offensive et les performances remarquables de Lewandowski et Yamal, l’équipe catalane a de fortes chances de s’imposer. De son côté, Athletic Bilbao, avec sa défense solide et de nombreux clean sheets, cherchera à obtenir un résultat honorable à domicile. Alors que Bilbao n’a connu que 5 défaites cette saison, Barcelone, avec 27 victoires et une moyenne de buts élevée, a démontré toute sa dangerosité en attaque. Résultat probable : victoire difficile de Barcelone ou match nul avec buts.