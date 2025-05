Arghchi : « Nous ne céderons pas sur les droits du peuple iranien dans les négociations »

Téhéran (IRNA) – Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a affirmé que, pour la République islamique d’Iran, la question de l’enrichissement nucléaire est claire et non négociable. Concernant l’avenir des négociations avec les États-Unis, il a souligné : « Chaque heure gagnée pour la levée des sanctions est précieuse, et nous ferons tout notre possible, mais jamais au prix de bafouer les droits du peuple iranien. C’est pourquoi nous négocions avec patience et calme. »

À l’issue de sa réunion avec les membres de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, Araghchi a précisé : « La première priorité reste la défense des droits du peuple iranien, ce que les représentants ont clairement exprimé. Ils ont également insisté sur la nécessité de résoudre les problèmes du pays et souhaitent une politique étrangère active et influente. » Il a ajouté que les négociations en cours constituent « un combat de volontés » et que « le soutien massif du peuple, en particulier des représentants, est une source d’encouragement ». Selon lui, l’issue des négociations ne sera acceptable que si les droits du peuple iranien sont pleinement garantis. En réaction aux spéculations médiatiques sur une prolongation des négociations jusqu’à l’été, il a déclaré : « Tout cela n’est que spéculation. Nous ne sommes pas pressés, mais nous ne cherchons pas non plus à retarder les choses. Ce qui compte, c’est que chaque heure de levée des sanctions compte, sans pour autant compromettre nos droits. »