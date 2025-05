Selon le site officiel du gouvernement iranien, Seyyed Abbas Araghchi a écrit : « De nombreuses violations et comportements contradictoires remettent en cause la crédibilité de la France en matière de « défense des droits humains ». »

Il a ajouté : « Mais rien ne révèle aussi clairement cette contradiction que l’attitude de ce pays envers le régime israélien et ses crimes de guerre. »

La France, un prétendu défenseur des droits de l’homme

La France se présente souvent comme un ardent défenseur des droits de l’homme sur la scène internationale. Pourtant, cette posture est régulièrement remise en question, notamment lorsqu’il s’agit de ses relations avec certains régimes aux pratiques contestables. En particulier, la politique française envers le régime d'apartheid israélien soulève de nombreuses contradictions. Alors que la France se veut garante des valeurs humanitaires, elle adopte souvent une position indulgente face aux actes controversés de ce régime d'Occupation, dont les violences en territoires palestiniens sont dénoncées comme des crimes de guerre par plusieurs observateurs internationaux.

Cette incohérence remet en cause la crédibilité de la France dans son rôle de défenseur des droits humains. De ce fait, certaines voix s’élèvent pour rappeler que la France n’a ni la légitimité morale ni la compétence éthique pour donner des leçons aux autres, notamment à l’Iran, sur les questions de droits humains et de justice.

L’iranophobie et la guerre cognitive contre l’Iran sur tous les fronts, y compris culturel et artistique

L’iranophobie, c’est-à-dire la peur ou la haine irrationnelle envers la République islamique d'Iran, et son peuple, est devenue un élément central d’une guerre cognitive menée contre la République islamique sur de multiples fronts. Cette guerre ne se limite pas aux sphères politiques ou militaires, mais s’étend également aux domaines culturel, artistique, médiatique et intellectuel.

Sur le plan culturel et artistique, des campagnes ciblées cherchent à déformer l’image de l’Iran, à marginaliser ses richesses culturelles millénaires et à discréditer son influence dans la région. Cette stratégie vise à affaiblir la cohésion nationale et à imposer une narration hostile qui sert les intérêts des puissances adverses.

L’objectif de cette guerre cognitive est double : d’une part, isoler l’Iran sur la scène internationale, d’autre part, saper la confiance de ses citoyens en leurs valeurs et leur identité. Face à cette offensive, la résistance culturelle et la promotion d’une narration authentique deviennent des leviers essentiels pour préserver la souveraineté intellectuelle et culturelle de la nation iranienne.

L’importance de l’unité nationale face à la guerre cognitive et à l’occidentalisation

Dans le contexte actuel de guerre cognitive contre l’Iran, l’unité nationale est plus que jamais cruciale. Les stratégies d’occidentalisation et de division cherchent délibérément à semer la discorde et la méfiance parmi le peuple iranien. Ces politiques ont pour but de décourager la société iranienne, en fragilisant son tissu social et en affaiblissant sa cohésion intérieure.

Semer la méfiance entre les citoyens, exacerber les différences culturelles et sociales, et promouvoir des modèles étrangers éloignés des valeurs et des traditions iraniennes sont des tactiques utilisées pour déstabiliser le pays de l’intérieur.

Face à ces défis, la solidarité nationale et le renforcement des liens entre tous les segments de la société sont essentiels pour préserver la stabilité et assurer un avenir souverain et prospère pour l’Iran.

« parallèlements les campagnes médiatiques mainstream cherchent à gonfler les lacunes auxquelles est confrontée la République islamique d’Iran tout en minimisant ses réalisations et ses avancées significatives. »

« A cette fin les sanctions constituent l’un des leviers majeurs de pression exercés contre l’Iran. La France, en tant que vassal et suiviste des politiques américaines, se laisse également influencer par le lobby sioniste. »

La France adopte systématiquement une posture défavorable envers l’Iran, compromettant ainsi ses relations et aggravant les tensions diplomatiques.