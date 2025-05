L’Iran plaide pour un renforcement de la coopération économique avec l’Afrique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale

Dans un discours adressé aux ambassadeurs africains présents en Iran, Araghchi a salué les valeurs communes et l’histoire de lutte des peuples africains, affirmant que l’Afrique, avec ses 1,4 milliard d’habitants, représente un partenaire économique complémentaire pour l’Iran. « L’Iran et les pays africains peuvent se compléter mutuellement grâce à leurs atouts respectifs : des ressources naturelles abondantes côté africain et des technologies avancées côté iranien », a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie iranienne a également rappelé les liens historiques profonds entre l’Iran et le continent africain, et a appelé à élargir la coopération dans des domaines variés : industries, agriculture, santé, éducation, énergie, tourisme, ou encore infrastructures.

Il a salué la réussite du troisième sommet de coopération économique Iran-Afrique tenu récemment à Téhéran, y voyant un signe positif pour l’avenir des relations bilatérales. « Le gouvernement du président Pezeshkian accorde une attention particulière à l’Afrique », a-t-il précisé.

Enfin, Araghchi a affirmé que l’Iran restera aux côtés du continent africain dans ses efforts pour le développement, la justice et la souveraineté internationale, et a appelé à un nouvel ordre mondial fondé sur la solidarité Sud-Sud.