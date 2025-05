Le Salon international des armes et des machines militaires MILEX 2025 s’est tenu à Minsk Expo Minsk du 21 au 24 mai 2025 en présentant les nouveautés du secteur de machineries et d’armement de Biélorussie et des entreprises internationales.

Plus de 150 entreprises de 7 pays, dont l’Iran, la Biélorussie, la Russie, la Chine, le Pakistan et l’Inde, ont participé à cette exposition.