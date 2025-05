Iranienne détenue en France : l'Iran insiste sur le droit de l'accès consulaire

« Grâce aux efforts du ministère iranien des Affaires étrangères, deux rencontres consulaires ont été convenues pour cette citoyenne iranienne. Les diplomates de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Paris ont pu enfin rencontrer cette Iranienne détenue en France. », a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne.

« Notre ambassade à Paris a suivi le dossier dès le début, à la fois en envoyant une note officielle au ministère français des Affaires étrangères. Aucune preuve solide et juridique n’a été présentée par le gouvernement français contre cette dame iranienne, et elle a été arrêtée simplement parce qu’elle soutenait le peuple palestinien et s’opposaient au génocide en Palestine. », a ajouté Baghaei.