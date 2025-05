La campagne Free Mahdieh pour soutenir l'Iranienne détenue illégalement en France

« Grâce aux efforts du ministère iranien des Affaires étrangères, deux rencontres consulaires ont été convenues pour cette citoyenne iranienne. Les diplomates de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Paris ont pu enfin rencontrer cette Iranienne détenue en France. », a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne.

« Notre ambassade à Paris a suivi le dossier dès le début, à la fois en envoyant une note officielle au ministère français des Affaires étrangères. Aucune preuve solide et juridique n’a été présentée par le gouvernement français contre cette dame iranienne, et elle a été arrêtée simplement parce qu’elle soutenait le peuple palestinien et s’opposaient au génocide en Palestine. », a ajouté Baghaei.

Mahdieh Esfandiari, universitaire iranienne résidant en France, est la dernière cible de la répression du gouvernement français en raison de son soutien public aux Palestiniens de Gaza et de sa condamnation des crimes génocidaires israéliens.

Les autorités françaises ont finalement reconnu détenir une ressortissante iranienne, sur la base d’accusations douteuses concernant ses activités pro-Paix en ligne.

Esfandiari, 39 ans, est détenue depuis trois mois dans une des plus notoires prisons françaises. La police et la justice françaises ont empêché sa famille d’entrer en contact avec elle.

Esfandiari a été arrêtée par la police française à Lyon le 28 février 2025 et est détenue à la maison d’arrêt de Fresnes, dans le Val-de-Marne, au sud de Paris, depuis le 2 mars.

Les internautes iraniens et les activistes des droits de l’homme ont lancé la campagne « Free Mahdieh » pour insister sur la violation des droits des citoyens iraniens par le régime français.

Télévision publique : La fille iranienne, plus de 80 jours de la détention illégale dans les prisons en France

Une émission sur la télévision nationale iranienne dans le sens de la campagne populaire « Free Mahdieh »