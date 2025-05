29 clubs déjà qualifiés pour la C1 2025-2026

Ligue des champions 2025-2026 : 29 clubs déjà dans la course

La grande messe du football européen approche à grands pas. Bien que la finale de la Ligue des champions 2024-2025 entre le PSG et l’Inter Milan se joue encore ce samedi à 21 heures, on connaît déjà les 29 premières équipes qualifiées pour l’édition 2025-2026.

L’Italie bien représentée, avec la Juventus qui a arraché sa qualification in extremis grâce à un but décisif de Randal Kolo Muani contre Venise (3-2). Elle rejoint Naples, champion de Serie A, ainsi que l’Inter et l’Atalanta.

L’Allemagne aligne également quatre clubs : le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen, l’Eintracht Frankfurt et le Borussia Dortmund, tous présents dans le top 4 de Bundesliga. L’Angleterre en force : six clubs au rendez-vous, une première facilitée par l’indice UEFA. Aux côtés des déjà qualifiés Liverpool, Arsenal et Tottenham, s’ajoutent Manchester City, Chelsea et Newcastle.

L’Espagne bénéficie également d’un cinquième ticket UEFA. Les mastodontes que sont le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid seront accompagnés par l’Athletic Bilbao et Villarreal.

La France, quant à elle, compte trois qualifiés assurés (PSG, Marseille, Monaco). L’OGC Nice, 4e de Ligue 1, devra encore franchir le 3e tour préliminaire et les barrages pour valider son ticket.

Enfin, plusieurs champions issus de ligues hors top 5 complètent cette liste : le PSV Eindhoven, le Sporting Portugal, l'Union Saint-Gilloise, le Slavia Prague, Galatasaray et l’Olympiakos. Reste sept places à attribuer lors des qualifications estivales.