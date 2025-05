Accueil officiel de Pezeshkian au Premier ministre pakistanais à Téhéran

La tournée régionale du Premier ministre pakistanais, qui a débuté dimanche 4 Khordad (26 mai), comprend quatre pays : la Turquie, l’Iran, l’Azerbaïdjan et le Tadjikistan, et se poursuivra jusqu’au vendredi 9 Khordad (31 mai). Selon les autorités pakistanaises, cette tournée vise à renforcer les alliances régionales et à consolider la position géopolitique du Pakistan sur la scène mondiale.