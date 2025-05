Le régime sioniste ne connaît aucune limite dans sa barbarie et ses violations flagrantes des normes internationales (Téhéran)

Selon le service de politique étrangère de l’IRNA, Ismaïl Baqaï a dénoncé ce lundi 26 mai, les crimes sans précédent du régime sioniste au cours des deux derniers jours – en particulier le massacre de neuf membres d'une même famille de médecin ainsi que l'attaque contre l'école Fahmi al-Jarjawi dans le centre de Gaza, qui a entraîné la mort de plus de 50 Palestiniens innocents. Il a qualifié les attaques contre les camps de réfugiés et les zones d’hébergement de déplacés de crimes de guerre manifestes, inscrits dans un plan colonial de génocide visant le peuple palestinien.

Le diplomate a souligné que, profitant du silence et de l’inaction de la communauté internationale, le régime sioniste intensifie chaque jour ses crimes contre les Palestiniens sans défense, sans respecter aucune norme humanitaire ou internationale, ce qui accroît la responsabilité morale et juridique de la communauté internationale pour intervenir de toute urgence en soutien au peuple opprimé de Palestine.

Exprimant son indignation face aux crimes des extrémistes sionistes en Cisjordanie occupée et à Qods occupée (Jérusalem) – notamment la profanation des lieux saints par des responsables du régime sioniste et les assauts des colons extrémistes contre le village de Bruqin, accompagnés d’incendies criminels contre des biens palestiniens – Baqai a affirmé : « Il est du devoir moral et juridique de tous les pays et des organisations internationales d’agir pour mettre fin à ces crimes et empêcher que le meurtre de civils, la destruction de maisons et l’occupation de territoires ne deviennent des faits banalisés. »

Il a aussi rappelé la responsabilité directe des soutiens du régime sioniste, en particulier les États-Unis, le Royaume-Uni et certains pays européens, dans les crimes commis par ce régime d’Occupation. Il a dénoncé leur obstruction systématique au processus de justice devant la Cour pénale internationale et la Cour internationale de Justice, ce qui favorise l’impunité des dirigeants israéliens et permet la poursuite des crimes contre l’humanité. Il a insisté sur le fait que ces États doivent rendre des comptes pour leur complicité dans la perpétuation du génocide à Gaza.