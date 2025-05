Le Leader de la Révolution islamique, lors de sa rencontre avec le PM pakistanais, souligne la nécessité d’actions efficaces pour arrêter les crimes à Gaza

Au début de cette rencontre, le Leader de la Révolution a exprimé sa satisfaction quant à la fin de la guerre entre le Pakistan et l’Inde, et son espoir de voir les différends entre les deux pays réglés. Il a également évoqué la position forte et positive du Pakistan concernant la question palestinienne au cours des dernières années, en disant :

Alors que ces dernières années, il y a toujours eu des tentations pour certains pays islamiques de se rapprocher du régime sioniste, le Pakistan n’a jamais été influencé par ces tentations.

L’Ayatollah Khamenei, en évoquant les nombreuses capacités de la communauté islamique pour renforcer son pouvoir dans le monde actuel, a ajouté :

Dans un contexte où les bellicistes dans le monde ont beaucoup de motivations pour semer la discorde et la guerre, la seule chose qui peut garantir la sécurité de la communauté islamique est l’unité entre les pays islamiques et le renforcement des liens entre eux.

Il a qualifié la question palestinienne de la priorité numéro un dans le monde islamique, et en évoquant la situation tragique à Gaza, il a déclaré :

La situation à Gaza est telle que des civils en Europe et en Amérique manifestent devant leurs gouvernements pour protester, mais malheureusement, dans le même temps, certains gouvernements islamiques soutiennent le régime sioniste.

Le Leader de la Révolution islamique a insisté sur le fait que la République islamique d’Iran et le Pakistan, en collaborant, peuvent avoir un impact significatif dans le monde islamique et sortir la question palestinienne de cette mauvaise voie. Il a dit :

Nous sommes optimistes pour l’avenir du monde islamique et de nombreux événements confirment cet optimisme.

L’Ayatollah Khamenei a également qualifié les relations entre l’Iran et le Pakistan de toujours chaleureuses et fraternelles, et en évoquant la position positive du Pakistan pendant la guerre imposée (guerre Iran-Irak) comme un exemple de ces relations fraternelles, il a estimé que la coopération actuelle entre les deux pays dans divers domaines est en deçà des attentes. Il a ajouté :

Les deux pays peuvent beaucoup s’entraider dans de nombreux domaines, et nous espérons que cette visite contribuera à un élargissement global des relations, notamment économiques, politiques et culturelles.

Le Leader a aussi souligné la nécessité d’une coopération entre l’Iran et le Pakistan pour dynamiser l’organisation ECO (Coopération économique pour l’Asie).

Lors de cette rencontre, à laquelle le président Pakistanais Qamar Zaman Kaira était également présent, M. Shehbaz Sharif a exprimé sa grande joie de rencontrer le Leader de la Révolution, a remercié l’Iran pour son rôle positif dans la désescalade de la crise entre le Pakistan et l’Inde, et a mentionné les récents développements liés aux conflits, en évoquant la situation à Gaza :

Malheureusement, la communauté internationale ne fait rien d’efficace pour mettre fin à la tragédie de Gaza.

Le Premier ministre pakistanais a aussi exprimé son espoir que cette visite permettra d’étendre encore davantage les relations entre les deux pays, après des négociations bonnes et constructives à Téhéran.