Pezeshkian : Les relations entre Téhéran et Islamabad reposent sur de profondes affinités culturelles et civilisationnelles

Massoud Pezeshkian, aujourd’hui lundi 25 mail 2025, lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre pakistanais, a accueilli chaleureusement Shehbaz Sharif et sa délégation en déclarant :

« Vous êtes nos frères, et nous vous aimons du fond du cœur. »

Le président a ajouté : « Le Pakistan est un pays important voisin de la République islamique d’Iran. Nos relations historiques s’appuient sur de vastes liens culturels et civilisationnels qui expliquent la proximité actuelle entre les deux pays et qui remontent à des siècles et des millénaires. »

Il a souligné que les deux pays partagent des points de vue communs sur de nombreux sujets régionaux, sur le monde islamique et sur les questions internationales. Il a déclaré :

« Lors de notre réunion conjointe avec nos frères pakistanais, nous avons insisté sur le développement de la coopération politique, économique, culturelle et internationale. Parmi les points essentiels figure la volonté de mettre en œuvre les accords déjà signés. »

Pezeshkian a aussi insisté sur la nécessité que les frontières communes restent exemptes d’insécurité et d’activités terroristes ou criminelles, et a affirmé :

« Nous partageons un avis et une volonté ferme pour renforcer la sécurité aux frontières et combattre les éléments perturbateurs. Il est important de souligner que la République islamique d’Iran considère la stabilité et la tranquillité du peuple pakistanais comme un intérêt suprême. »

Le président a aussi mentionné que maintenir une sécurité durable et cultiver des relations amicales avec les voisins font partie des intérêts communs. Il a ajouté :

« La République islamique d’Iran se félicite de la trêve et de l’instauration de la paix entre le Pakistan et l’Inde. Sans aucun doute, le règlement des différends par le dialogue et des moyens pacifiques est une condition préalable au développement durable et à la sécurité régionale et mondiale. »

Enfin, il a conclu : « Nous sommes convaincus que la région de l’Asie de l’Ouest et du Sud a plus que jamais besoin de sécurité et de calme, et pour cela, la consultation et la coopération positives avec les voisins et les partenaires internationaux sont nécessaires. »



---