Campagne génocidaire israélienne: le nombre de martyrs à Gaza approche les 54 000

Dans son dernier bilan publié ce lundi 26 mai 2025, le ministère a indiqué que 38 personnes ont perdu la vie et 16 autres ont été blessées au cours des dernières 24 heures suite aux frappes israéliennes sur la bande de Gaza.

Le ministère a également fait part de vives inquiétudes quant à l'accès aux victimes, notant que de nombreuses personnes sont encore sous les décombres ou dans les rues, sans que les équipes de secours et de la défense civile ne puissent les atteindre en raison de l’intensité des bombardements.

Selon les données disponibles, entre le 18 mars 2025 et aujourd’hui, 3 822 personnes ont été tuées et 10 925 blessées dans la bande de Gaza, majoritairement des femmes et des enfants.