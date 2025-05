Iran – Russie : Le chef du Conseil de sécurité nationale d’Iran à Moscou

Moscou - IRNA - Ali Akbar Ahmadian, représentant du Guide suprême et secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran, est arrivé à Moscou dans le but de participer à la 13e réunion internationale des chargés des questions de sécurité pour renforcer la coopération entre l’Iran et la Russie et d'autres Etats participants.

La 13e réunion internationale des hauts représentants des questions de sécurité s'ouvrira à Moscou le mardi 27 mai, avec la participation de plus de 129 délégations de 105 pays, dont la République islamique d'Iran, avec pour principal ordre du jour la formation d'une nouvelle architecture mondiale de sécurité égale et globale. Ahmadian est arrivé à l'aéroport international de Moscou mardi après-midi, 27 mai, à l'invitation officielle de Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En marge de ce sommet, Ahmadian tiendra des réunions bilatérales avec des autorités russes. Les représentants des Etats membres du groupe BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), de la Communauté des États indépendants, de la Ligue arabe, de l'Union africaine, de l'Organisation du traité de sécurité collective et d'autres organisations internationales participeront à ce sommet.