Pezeshkian exprime sa gratitude pour le rôle constructif d’Oman dans les négociations indirectes avec les États-Unis

Mardi après-midi 27 mai 2025 (6 Khordad 1404), lors de sa visite officielle à Oman, Pezeshkian a rencontré Sa Majesté Haitham ben Tariq, sultan d’Oman, avec qui il a eu un entretien.

Le président a réaffirmé la volonté de l’Iran d’étendre sa coopération avec Oman dans tous les domaines, affirmant : « Nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la dignité et la grandeur des musulmans. Chacun d’entre nous dispose de capacités qui peuvent être mises au service du bien-être et du progrès mutuel des peuples de la région. Dans de telles conditions, aucune puissance étrangère ne pourra soumettre les nations musulmanes. »

Il a également remercié Oman pour son soutien clair au peuple palestinien, notamment dans la question de Gaza : « Nous exprimons notre sincère gratitude pour vos positions en faveur des opprimés. »

Pezeshkian a souligné la disponibilité de l’Iran à renforcer la coopération avec Oman dans les secteurs financier, scientifique, éducatif, technologique et particulièrement médical : « Nous pouvons bâtir des relations constructives dans le domaine médical. Bien que le pétrole et le gaz soient des bénédictions divines, ils ne sont pas illimités. Il est nécessaire que les commerçants et industriels des deux pays envisagent l’avenir pour planifier à long terme et renforcer les bases économiques durables. »

Il a insisté sur la nécessité de faciliter les échanges économiques, le commerce et de développer la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Soulignant l’importance stratégique d’Oman dans la politique étrangère iranienne, Pezeshkian a déclaré : « L’Iran a une confiance totale en Oman, cette confiance impose aux deux parties la responsabilité de renforcer leurs relations et de poursuivre des accords plus importants. »

Le succès de la République islamique d’Iran est un succès pour la région

Dans cette rencontre, le sultan Haitham ben Tariq a accueilli chaleureusement la délégation iranienne de haut niveau, déclarant : « Je vous remercie pour vos paroles. Grâce à Dieu, aujourd’hui Oman, sans dépendance au pétrole et au gaz, est dans une bonne situation grâce au renforcement des échanges commerciaux. »

Le sultan a ajouté : « Je partage votre avis selon lequel l’ouverture des activités commerciales des entrepreneurs permettra un saut qualitatif dans les relations bilatérales. Le développement des relations entre les ports d’Iran et d’Oman est nécessaire, et la liaison ferroviaire nord-sud de l’Iran est très importante pour nous du point de vue commercial. »

Faisant référence aux liens sécuritaires et militaires entre les deux pays, il a précisé : « Sur le plan des négociations, Mascate suit avec sérieux cette voie et considère le succès de la République islamique d’Iran comme un succès pour la région. Un soutien accru à la coopération énergétique doit être apporté, et nous sommes prêts à toute coopération avec l’Iran, notamment dans les domaines militaires et les intérêts communs. »

Le sultan a exprimé sa reconnaissance pour la confiance accordée par le Guide suprême à Oman en tant que médiateur : « Nous n’avons aucun intérêt personnel dans ce processus et agissons uniquement par bonne volonté. Soyez assurés que les positions du Guide, que vous nous transmettez, sont suivies avec attention et respect. »

Enfin, le sultan a salué les positions constantes de l’Iran en défense du peuple palestinien : « Défendre les droits du peuple palestinien et les citoyens opprimés est pour nous une valeur précieuse et digne d’admiration. »