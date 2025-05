Visite de Pezeshkian à Mascate: Signature de 18 accords de coopération entre l’Iran et le Sultanat d’Oman lors de la

Selon le correspondant politique d’IRNA, ces accords visent à institutionnaliser la coopération bilatérale et à renforcer les relations dans les domaines juridique, économique, politique, culturel, éducatif, sanitaire, défensif, médiatique, technologique, énergétique et minier.

En marge de la cérémonie, un timbre commémoratif conjoint entre la République islamique d’Iran et le Sultanat d’Oman a été dévoilé, symbolisant les liens culturels et historiques entre les deux nations.

Massoud Pezeshkian est arrivé ce jour à l’aéroport de Mascate pour un séjour officiel de deux jours, sur invitation du sultan Haitham ben Tariq Al Saïd. Après la cérémonie d’accueil officiel, le président a eu un entretien privé avec le sultan au palais Al Alam, suivi d’une réunion conjointe entre les délégations de haut niveau.

Mascate est la dixième destination internationale visitée par Pezeshkian en tant que président de l’Iran islamique. Il s’est précédemment rendu en Irak, aux États-Unis, au Qatar, au Turkménistan, en Russie (deux fois), au Tadjikistan, en Égypte et en Azerbaïdjan. Ces voyages s’inscrivent principalement dans le cadre de la politique de bon voisinage, d’interactions équilibrées et du développement des coopérations régionales et internationales.

Cette visite officielle à Oman est considérée comme une étape importante de la diplomatie régionale et de voisinage du 14e gouvernement iranien, poursuivant le renforcement des relations bilatérales.