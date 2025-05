Un timbre commémoratif de la coopération entre la République islamique d’Iran et le Sultanat d’Oman a été dévoilé

À l’occasion du voyage de Massoud Pezeshkian, président de la République islamique d’Iran, un timbre-poste commémoratif célébrant la coopération entre les deux pays a été dévoilé mardi lors d’une cérémonie au palais Al-Alam à Mascate, en présence de Badr ben Hamad Al-Busaïdi, ministre des Affaires étrangères d’Oman, et de Seyed Abbas Araqchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran.

Ce timbre commémoratif reflète la profondeur des liens culturels et historiques entre Oman et l’Iran, ainsi que l’attachement des deux pays à une politique de bon voisinage, de coopération, de développement et d’échanges culturels entre les deux peuples.

Nasr ben Badr Al-Busaïdi, directeur de la poste omanaise, a déclaré lors de cette cérémonie que ce timbre illustre la profondeur des relations culturelles et historiques entre le Sultanat d’Oman et la République islamique d’Iran, et reflète l’engagement des deux pays à renforcer la diplomatie culturelle, à promouvoir le bon voisinage et les échanges entre les peuples.