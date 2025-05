L’Iran et l’Irak insistent sur la mise en œuvre complète de l’accord de sécurité

Lors de la rencontre, les deux parties ont souligné l’importance de la mise en œuvre complète de l’accord de coopération sécuritaire entre l’Iran et l’Irak. Ahmadian et Al-Araji ont décrit l’application intégrale de cet accord comme une condition essentielle pour renforcer la stabilité et le développement des régions frontalières adjacentes, au bénéfice des deux pays et des deux peuples voisins.

Lors de cette rencontre, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, en évoquant l’insistance du Guide suprême sur l’existence d’une relation commune et d’une longue profondeur historique entre l’Iran et l’Irak, a déclaré : l’Iran souhaite poursuivre les travaux basés sur l’accord de coopération sécuritaire conclu avec l’Irak, de manière à préserver la sécurité des deux pays voisins.

Ahmadian a souligné à cet égard l’importance d’empêcher l’infiltration d’éléments étrangers et de réseaux d’espionnage, en particulier dans les zones frontalières.

Le représentant du Guide suprême au sein du Conseil suprême de sécurité nationale, en faisant également référence aux évolutions régionales, a souligné la nécessité d’être vigilant face aux complots du régime sioniste visant à semer la discorde entre les pays, et a insisté sur l’effort pour mettre fin à l’oppression et aux crimes dans les territoires occupés.

Le Dr Ahmadian a ajouté que l’unité des pays islamiques face aux crimes sionistes peut augmenter le coût supporté par les criminels.

Le conseiller à la sécurité nationale irakien, lors de cette rencontre, a déclaré que l’Iran est pour eux un partenaire stratégique et que les deux pays avancent ensemble sur les sujets communs basés sur la compréhension mutuelle.

Al-Araji a insisté sur le fait que le monde islamique ne doit pas rester silencieux face aux crimes des sionistes et qu’il doit, par son unité, empêcher la poursuite de l’injustice et de l’oppression contre le peuple de Gaza.