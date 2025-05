Les moyens de développer la coopération bancaire entre l’Iran et Oman ont été examinés

Le mardi 28 mai 2025, Qais bin Mohammed Al-Yousef, ministre du Commerce, de l’Industrie et du Développement des investissements d’Oman, a rencontré Mohammad Farzin, gouverneur de la Banque centrale de la République islamique d’Iran, dans son bureau.

Cette rencontre s’est tenue dans le cadre de la visite officielle du président iranien Massoud Pezeshkian, visant à renforcer les relations économiques et financières entre les deux pays amis.

Au cours de cet entretien, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du commerce et de l’investissement, ainsi que les mécanismes de facilitation des transferts financiers et des procédures d’échange commercial entre le Sultanat d’Oman et la République islamique d’Iran. L’objectif de ces discussions était de soutenir les dynamiques économiques communes, de stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays et de faciliter les transactions entre les secteurs privés omanais et iranien.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la coordination et la coopération dans les domaines d’intérêt commun, à renforcer les relations bilatérales et à soutenir la croissance économique durable entre les deux pays.