Betis - Chelsea : finale Ligue Conférence, 28 mai 2025

La finale passionnante de la Ligue Conférence Europa entre le Real Betis et Chelsea aura lieu le 28 mai 2025 à 21h00 heure locale. La composition des équipes, leur forme et les détails du match seront essentiels.

Date du match : mercredi 28 mai 2025

Heure : 21h00 heure locale

Stade : au stade de Wrocław, Pologne

État de forme des deux équipes avant la finale :

Le Real Betis affiche des résultats plutôt mitigés lors de ses cinq derniers matchs, avec quatre matchs nuls et une défaite. L’équipe andalouse a partagé les points face à Osasuna, le Rayo Vallecano et Valence, avant de subir une lourde défaite contre l’Atlético Madrid. Leur dernier match s’est terminé par un nul 2-2 face à la Fiorentina. Chelsea, de son côté, aborde cette finale avec une bien meilleure dynamique. Les Blues ont remporté quatre de leurs cinq dernières rencontres, notamment face à Liverpool, Manchester United et Nottingham Forest. Leur seule défaite a été concédée contre Newcastle.

Les compositions probables de la finale :

Chelsea : Sánchez – Cucurella, Colwill, Adarabioyo, James – Caicedo, Enzo – Madueke, Palmer, Sancho – Neto.

Real Betis : Vieites – Perraud, Natan, Bartra, Ruibal – Fornals, Isco, Cardoso – Ez Abde, Bakambu, Antony.

Joueurs suspendus et blessés :

Real Betis :

Héctor Bellerín : blessure musculaire Diego Llorente : blessure aux ischio-jambiers Marc Roca : blessure à la cheville Ezequiel Ávila : blessure à la cuisse

Chelsea :

Mykhailo Mudryk : suspension Wesley Fofana : blessure aux ischio-jambiers Hāron Anselmino : blessure à la cuisse Omari Clayman : blessure aux ischio-jambiers

Statistiques comparatives des deux équipes en Ligue Europa Conférence :

Statistiques Real Betis Chelsea Victoires 9 12 Matchs nuls 4 0 Défaites 3 2 Moyenne de buts marqués 1,69 2,93 Moyenne de buts encaissés 0,75 0,79 Clean sheets (matches sans encaisser) 5 5

Joueurs clés :

Cédric Bakambu du Real Betis est le meilleur buteur de l’équipe avec 7 réalisations. Il est suivi de près par Marco Guio et Christopher Nkunku de Chelsea, auteurs respectivement de 6 et 5 buts. Côté passes décisives, Enzo Fernández et Jadon Sancho (Chelsea) se partagent la tête avec 5 passes chacun.

Un regard sur la finale de la Ligue Europa Conférence

La Ligue Europa Conférence nous offre cette année une finale passionnante entre Chelsea et le Real Betis. Cette rencontre aura lieu le mercredi 28 mai à Wroclaw, en Pologne. Fort de son expérience en Ligue des champions et en Ligue Europa, Chelsea, l’un des clubs les plus titrés d’Europe, vise un exploit historique : devenir le premier club à remporter les quatre trophées européens (C1 à C4). De son côté, le Real Betis espère décrocher le tout premier titre continental de son histoire. Portés par des joueurs comme Antony et Cédric Bakambu, les Sévillans rêvent de créer la surprise.

Horaire et diffusion de la finale :

Cette finale palpitante se jouera le mercredi 28 mai 2025 à 21h00 (heure locale) au stade de Wroclaw, en Pologne. Les fans pourront suivre le match en direct sur la chaîne Canal+ Foot. La puissance de l’effectif de Chelsea et leur excellente forme cette saison compliqueront la tâche du Real Betis. Néanmoins, les Andalous, motivés par l’objectif de remporter leur premier titre européen et soutenus par leurs supporters, tenteront de créer la surprise.