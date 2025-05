Le Franco-tunisien Dylan Bronn pourrait signer avec le club iranien Esteghlal

Né en 1995 à Cannes, Dylan Bronn porte le maillot de l’équipe nationale Tunisie.

Formé à l’AS Cannes, cet international tunisien (38 sélections) a ensuite transité par les Chamois Niortais, La Gantoise et le FC Metz avant de poser ses valises en Italie à la Salernitana à l’été 2022. Dylan Bronn, c’est plus de 120 matches professionnels en France, dont 77 en Ligue 1, près de 50 en Jupiler Pro League en Belgique et 28 en Serie A.

Ce joueur d’expérience a notamment disputé les Coupes du Monde 2018 et 2022 avec la Tunisie et a marqué contre la Belgique lors du Mondial en Russie.