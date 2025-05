Gaza : 74 % des Français soutiennent les sanctions contre Israël

Des sanctions contre le régime sioniste largement soutenues par l’opinion publique selon le baromètre politique Odoxa pour Public Sénat qui rapporte que 74 % des sondés se déclarent favorables à des sanctions. Une position soutenue à 95 % par les sympathisants de La France insoumise et du parti socialiste et à 82 % chez les sympathisants des Écologistes et de Renaissance.

75 % des Français soutiennent l’arrêt de la livraison d’armes à Israël et 62 % jugent nécessaire de suspendre l’accord d’association commercial entre l’Union européenne et Israël.

Les mobilisations pro-Gaza en France étaient nombreuses cette semaine :

- Les dirigeants du Parti communiste français, Fabien Roussel, des Ecologistes, Marine Tondelier, et du Parti socialiste, Olivier Faure, se sont réunis lundi 26 mai à Paris pour dénoncer le «génocide» organisé par Israël à Gaza.

- Un rassemblement organisé, mardi 27 mai, à Paris, devant le ministère français des Affaires étrangères, à l'initiative de l'UJFP et de plusieurs personnalités israéliennes qui réclament l'interruption de l'agression contre Gaza.

- Le parti LFI a apporté son soutien à une enseignante suspendue à Sens (Yonne) pour avoir autorisé une minute de silence en hommage aux enfants victimes à Gaza.

- «Nous ne pouvons plus nous contenter du mot “horreur”, il faut aujourd’hui nommer le “génocide” à Gaza. », annoncent 300 écrivains dans une tribune dans le journal La libération.

- La parution de l’ouvrage de Pascal Boniface « Permis de tuer. Gaza : génocide, négationnisme et hasbara » (éditions Max Milo)