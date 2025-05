Djibril Cissé : Un jubilé légendaire à Auxerre avec Henry, Drogba et Gerrard

Un casting de rêve pour une soirée inoubliable

Pour cette occasion spéciale, Djibril Cissé a formé deux équipes : les « Légendes de l'AJ Auxerre » et les « Cissé All Stars ». Parmi les joueurs présents figuraient :

Thierry Henry

Didier Drogba

Steven Gerrard

Robert Pirès

Samir Nasri

Claude Makélélé

Philippe Mexès

Jean-Alain Boumsong

Bonaventure Kalou

La présence de ces figures emblématiques a offert aux spectateurs un spectacle de haut niveau.

Un match spectaculaire et riche en buts

La rencontre a été marquée par de nombreux moments forts, notamment un superbe coup franc de Thierry Henry, rappelant ses plus belles années. Le match s'est conclu sur le score de 8-4 en faveur des Légendes de l'AJA, offrant aux fans une soirée pleine de nostalgie et de passion.

Des hommages émouvants et une ambiance festive

Avant le coup d'envoi, Guy Roux, l'entraîneur emblématique de l'AJ Auxerre, a rendu un hommage poignant à Djibril Cissé, soulignant son parcours exceptionnel. Le public, venu en nombre, a exprimé son admiration et sa gratitude envers le joueur qui a marqué l'histoire du club.

Un dernier tour d'honneur pour une carrière exceptionnelle

Djibril Cissé, qui a inscrit 90 buts en 169 matchs avec l'AJ Auxerre entre 1999 et 2004, a profité de cette soirée pour remercier ses coéquipiers, entraîneurs et supporters qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière. Ce jubilé restera gravé dans les mémoires comme un hommage vibrant à l'un des attaquants les plus marquants du football français.