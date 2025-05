Pezeshkian : le volume des échanges commerciaux Iran-Oman peut atteindre 30 milliards $

Le président iranien rencontre à Mascate des chefs d'entreprise iraniens et omanais pour renforcer les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays frères et amis.

Soulignant la position idéale de l'Iran et d'Oman dans la connexion des marchés régionaux, le président Pezeshkian a déclaré : « Nous pouvons établir conjointement des liens stratégiques avec l'Afrique, la Russie, l'Asie centrale, l'Afghanistan, le Pakistan, la Turquie et l'Europe et bénéficier de la capacité géopolitique des deux pays à développer le commerce transrégional. »