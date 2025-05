Pezeshkian : les échanges commerciaux Iran-Oman peuvent atteindre 30 milliards $

Soulignant la position idéale de l'Iran et d'Oman dans la connexion des marchés régionaux, le président Pezeshkian a déclaré : « Nous pouvons établir conjointement des liens stratégiques avec l'Afrique, la Russie, l'Asie centrale, l'Afghanistan, le Pakistan, la Turquie et l'Europe et bénéficier de la capacité géopolitique des deux pays à développer le commerce transrégional. »

Le président Pezeshkian a appelé à un renforcement des liens entre les corridors économiques et les ports des deux pays afin de développer la coopération en matière de commerce et d'investissement et d'accroître le volume des échanges. Il a déclaré que l'Iran était prêt à collaborer avec Oman dans les secteurs économique, scientifique et culturel, et a souligné l'importance de faciliter les transferts financiers pour soutenir les activités commerciales.

Selon les experts, le volume actuel des échanges commerciaux ne reflète pas les relations historiques entre Oman et l'Iran.

Oman et l'Iran visent une forte augmentation de leurs échanges commerciaux bilatéraux, visant à porter le volume actuel de 2,3 milliards de dollars à 30 milliards de dollars d'ici trois ans.

Oman travaille sur une série d'initiatives stratégiques visant à accroître les flux commerciaux et d'investissement. Celles-ci comprennent la mise en place de liaisons maritimes et aériennes permanentes, le lancement d'une société de change pour faciliter les transferts financiers et le développement d'une plateforme en ligne pour connecter les exportateurs, les importateurs et les investisseurs des deux côtés.

La création du Conseil d'affaires conjoint omano-iranien avait contribué à dynamiser les échanges commerciaux et à relever les défis auxquels sont confrontés les chefs d'entreprise des deux pays.

Les échanges commerciaux entre Oman et l'Iran ont augmenté de plus de 50 % l'an dernier, et le nombre d'entreprises iraniennes implantées à Oman a progressé de 70 %.