Pezeshkian : « Avec ou sans sanctions, nous saurons construire l'Iran

Ce mercredi 28 mai (7 Khordad 1404), lors du deuxième jour de sa visite officielle à Oman, le président Pezeshkian a rencontré des Iraniens résidents dans ce pays. Il a déclaré :

« Nous devons craindre l’oppression, l’injustice et la tyrannie. Il nous faut traiter notre peuple, nos voisins et le monde avec justice et équité. Dans le grand spectre de la société, une minorité ne croira jamais, quoi que nous fassions ; d’autres sont des élites ; mais la majorité évolue sur un chemin clair qui prend son sens à travers ses dirigeants. »

Il a poursuivi : « Qu’on lève les sanctions ou non, avec l’aide de Dieu, nous engagerons le changement. Et ce changement est possible grâce à vous. »

Pezeshkian a également souligné : « Si les pays islamiques unissent leurs efforts, élargissent leurs échanges et connectent leurs peuples dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’économie et de l’industrie, alors nous n’aurons besoin de personne d’autre. »

Il a insisté sur le fait que la foi en sa propre capacité est la clé du succès : « Ils viennent dans notre région, prennent notre pétrole, notre gaz, nos ressources, et en retour, ils nous donnent des armes, des bombes et des missiles. Ils nous montent les uns contre les autres et, à travers leurs complots et manipulations, ils transforment nos frères en ennemis. »

Le président a appelé les pays islamiques à vivre dans la paix, la sécurité, la prospérité et le développement : « Si nous comprenons cette vérité, nous pouvons instaurer un changement. Nous ne sommes pas une menace les uns pour les autres, mais une opportunité. Il est donc nécessaire d’unir nos forces, de saisir cette chance, et de mettre fin ensemble à cette situation actuelle. »

Pezeshkian a également évoqué les accords conclus avec le sultan d’Oman pour développer les relations bilatérales, affirmant : « J’ai ressenti une volonté sincère du Sultanat d’Oman. Cela s’inscrit dans une tradition ancienne, et je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons provoquer le changement. »

En conclusion, le président a récité un poème de Maître Shahriar et a déclaré : « On nous a mis dans une situation difficile, mais nous ne devons pas nous diviser. Les musulmans ont été dressés les uns contre les autres. Nous devons nous demander ce que les démons de ce monde veulent de nous. Nous devons écarter leurs complots et instaurer la sincérité, la vérité et l’intégrité dans notre société. Ensemble, nous pouvons établir la paix, la sécurité, la stabilité et la sérénité. Et nous y parviendrons. »

Enfin, il a ajouté : « Pour cette visite, nous avons conclu de bons accords avec Oman, que nous allons suivre sérieusement. Et vous, chers Iraniens vivant ici, pouvez jouer un rôle clé dans leur mise en œuvre. Avec l’aide de Dieu, nous construirons un Iran prospère. »