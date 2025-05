Le mécontentement ou les préoccupations de l’Europe ne se limitent pas au fait d’être exclue des négociations nucléaires avec l’Iran. Pour en comprendre les racines, il faut remonter aux trois dernières années, lorsque la Russie a attaqué l’Ukraine. L’Europe, en accusant l’Iran de livrer des armes à Moscou, a placé l’Iran aux côtés de la Russie, contre l’Ukraine et contre elle-même.

Du point de vue de l’Europe, tout pays qui collabore d’une manière ou d’une autre avec la Russie dans la guerre contre l’Ukraine est considéré comme une menace pour la sécurité.

L’Europe essaie d’utiliser tous les instruments à sa disposition pour faire pression sur l’Iran, dont l’un est le mécanisme de déclenchement (snapback) des sanctions à l'ONU.

les négociations entre l’Iran et les États-Unis aboutissent à un accord, il semble peu probable que l’Europe active ce mécanisme. En effet, les principales sanctions contre l’Iran sont américaines, et si Trump venait à lever ces sanctions après un éventuel accord, l’Europe ne disposerait plus d’un levier significatif pour faire pression sur l’Iran.

La situation actuelle est très sensible et préoccupante, et les Européens pourraient essayer de perturber les pourparlers entre l’Iran et les États-Unis. Toutefois, l’Europe elle-même est vulnérable sur cette question du mécanisme de déclenchement.

Si l’Europe, et en particulier la France, a tenté ces dernières années de jouer un rôle actif au Moyen-Orient, les attaques dévastatrices d’Israël contre Gaza et la position passive de l’Europe face à ces attaques ont gravement porté atteinte à sa crédibilité dans la région, a-t-il renchéri.