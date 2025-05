Iran et Oman publient un communiqué conjoint : affirmation de la coordination régionale et internationale

Les deux parties ont exprimé leur détermination à ouvrir de nouveaux horizons de partenariat économique, à soutenir le secteur privé dans l’intensification des échanges commerciaux et des investissements, et à poursuivre leur coordination régionale et internationale.

Elles ont aussi condamné les actions du régime sioniste contre le peuple palestinien.

Le communiqué salue également : Le rôle actif d’Oman dans la facilitation des discussions indirectes entre l’Iran et les États-Unis sur le dossier nucléaire, et l’émission d’un timbre-poste commun, en tant que symbole de diplomatie culturelle.

Extraits du communiqué :

Le Sultan d’Oman et le Président iranien ont discuté de plusieurs sujets régionaux et internationaux d’intérêt commun, dont la crise dans la bande de Gaza.

Ils ont appelé à un cessez-le-feu total et durable, à la fin de l’oppression et du génocide perpétrés par les forces d’occupation israéliennes contre le peuple palestinien dans la bande sous blocus de Gaza et dans les autres territoires palestiniens.

Ils ont demandé à la communauté internationale de fournir une aide humanitaire d’urgence aux civils sans défense de Gaza.

Les deux dirigeants ont fermement condamné tous les plans de déplacement forcé et de harcèlement des habitants de Gaza.

Ils se sont félicités du niveau de coordination et de consultation politique existant entre les deux pays.

Le Président iranien a exprimé sa reconnaissance envers le rôle constructif d’Oman dans les négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis sur les questions nucléaires.

En retour, le Sultan d’Oman a exprimé l’espoir qu’un accord soit conclu, qui réponde aux objectifs communs de renforcement de la paix et de la stabilité régionales et internationales, au bénéfice de la prospérité des pays de la région.

Enfin, les deux parties ont insisté sur l’importance d’intensifier les efforts pour maintenir la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde, ainsi que sur la nécessité de renforcer leur coordination dans les forums régionaux et internationaux.