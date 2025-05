L’Iran a fermement condamné les attaques du régime sioniste contre l’aéroport du Yémen

Ismaïl Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a qualifié cette attaque du régime sioniste, survenue en pleine saison du pèlerinage et visant à empêcher le transfert des pèlerins yéménites vers les lieux saints et leur participation aux rites du Hajj, de crime grave. Il a appelé les organisations internationales, en particulier l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), à accorder une attention immédiate et sérieuse à cette situation.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en évoquant les agressions répétées du régime sioniste contre les infrastructures économiques et les installations civiles du Yémen – y compris les ports, les aéroports, les entrepôts alimentaires et autres –, a qualifié ces attaques de crime de guerre manifeste et de crime contre l’humanité. Il a souligné que l’hostilité sauvage du régime sioniste à l’égard des nations musulmanes de la région de l’Asie occidentale est une preuve évidente de son aliénation intrinsèque vis-à-vis des peuples de la région, ainsi que des efforts de ses dirigeants pour étendre la guerre et l’insécurité à l’échelle régionale et mondiale.

Baghaï a souligné la responsabilité légale et morale de tous les pays de la région et du monde face aux violations du droit et aux crimes perpétrés par le régime sioniste en Palestine occupée ainsi que contre d'autres pays de la région. Il a insisté sur le fait que l’impunité dont bénéficie ce régime, en raison de l’inaction du Conseil de sécurité des Nations unies et du soutien inconditionnel des États-Unis, a des conséquences irréparables pour l’ordre normatif fondé sur la Charte des Nations unies. Il a ajouté que cette situation met en péril la paix et la sécurité internationales de manière sans précédent, et qu’y faire face nécessite une action urgente de la part de la communauté internationale.