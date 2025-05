Les parlements eurasiens saluent l’adoption de la Convention de Palerme par l’Iran

La délégation iranienne, dirigée par Hadi Khani, vice-ministre de l'Économie et secrétaire du Conseil suprême pour la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a présenté à la quatrième assemblée des représentants parlementaires des États membres du groupe régional eurasien l’ensemble des actions entreprises par la République islamique d’Iran en matière de législation et de réglementation contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Hadi Khani a également annoncé l’adoption de la loi relative à l’adhésion de l’Iran à la Convention de Palerme par le Conseil de discernement de l’intérêt supérieur de la République islamique d'Iran.

L’ensemble de ces efforts – notamment l’adoption de la Convention de Palerme – a été accueilli favorablement par les délégations parlementaires des pays membres du groupe eurasien.

Selon ce rapport, la délégation iranienne a exposé en détail le processus d’élaboration, de promulgation et de suivi de la mise en œuvre complète des lois et règlements de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à différents niveaux au sein de la République islamique d’Iran.