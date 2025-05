Gaza : Paris condamne fermement les menaces israéliennes d’annexion en Cisjordanie

Christophe Lemoine, porte-parole du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, s’est exprimé ce mercredi sur les récentes images relayées depuis Gaza. Lors de son point de presse hebdomadaire, Lemoine a dénoncé une situation humanitaire jugée catastrophique : « abominable », a-t-il déclaré.

La France fait partie des pays européens qui se sont engagés sur la voie de la reconnaissance de la Palestine. Le Royaume-Uni et le Canada ont également rejoint la France ce mois-ci en annonçant qu’ils prendraient des mesures fermes contre le régime sioniste et qu’ils s’engageaient à reconnaître la Palestine. Toutefois, Netanyahu a condamné cette initiative et a accusé les dirigeants de ces pays d'antisémitisme.