Ministre saoudien de l'intérieur : Les bonnes relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite profitent au monde islamique

En ce qui concerne les demandes de l'Iran concernant les lieux saints et la coordination entre les différentes agences pour examiner les questions liées aux pèlerins iraniens, le ministre saoudien de l'intérieur a déclaré que «nous ferons de notre mieux pour résoudre les demandes soumises et que nous sommes tous satisfaits des bonnes relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ce qui est un signe de la volonté des dirigeants des deux pays».

Le ministre saoudien de l'intérieur et président du Comité suprême pour le Hadj en Arabie saoudite a fait référence aux lois de son pays et a déclaré qu'afin de protéger la sécurité et la tranquillité des visiteurs qui sont les hôtes de l'Arabie saoudite en provenance de tout le monde islamique, «nous insistons sur le respect des lois en vigueur, et nous remercions les responsables iraniens et les pèlerins pour leur bonne coopération avec nous».

Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz a ajouté qu'il ne fait aucun doute que le Royaume d'Arabie saoudite consacre toute son énergie au service des pèlerins et qu'il en est fier.

Le chef de l'organisation du Hadj a expliqué les derniers développements concernant l'envoi de visiteurs iraniens. Il a remercié le gouvernement saoudien pour les efforts qu'il a déployés afin de fournir aux pèlerins les conditions et les infrastructures nécessaires à l'accomplissement des rituels du Hadj et a déclaré que nous étions favorables à une communication renforcée pour résoudre les problèmes bilatéraux.