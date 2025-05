L’Arabie saoudite occupe une place très importante dans la politique régionale de l’Iran (Araghchi)

Téhéran (IRNA)- L'Arabie saoudite occupe une place très importante dans la politique étrangère de l'Iran, et l'Iran poursuivra ses relations fraternelles et ne permettra aucune perturbation dans ces relations, a déclaré le plus haut diplomate iranien.

En réaction à certains problèmes liés à l'arrestation d'un citoyen iranien à Médine pendant le pèlerinage du Hajj, le ministre iranien des affaires étrangères a déclaré : « La question des relations avec l'Arabie saoudite fait actuellement l'objet d'une attention particulière en raison de ces problèmes ». « Je suis en contact avec mes collègues de l'Organisation du Hadj pour m'assurer que l'envoi des pèlerins iraniens en Arabie saoudite ne soit pas perturbé », a-t-il ajouté. L'Iran prend très au sérieux ses relations avec l'Arabie saoudite, a déclaré M. Araghchi, ajoutant que « l'Arabie saoudite occupe une place très importante dans la politique étrangère de l'Iran, et nous poursuivrons nos relations fraternelles et ne permettrons aucune perturbation dans ces relations ».