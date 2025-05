Mohammad Reza Aref : Les relations politiques entre l’Iran et le Tadjikistan sont à leur meilleur niveau

Mohammad Reza Aref, lors de sa visite au Tadjikistan et à l’occasion de la cérémonie de signature et d’échange des documents de coopération entre l’Iran et le Tadjikistan, a souligné que les discussions entre les deux parties se sont déroulées dans une atmosphère très chaleureuse, amicale et avec des objectifs communs, comme prévu. Il a affirmé : « Nous sommes dans les meilleures conditions sur le plan politique. Les relations politiques entre les deux pays sont excellentes. »

Faisant référence aux positions communes des deux pays sur les questions régionales et mondiales ainsi qu’à leur bonne coopération au sein des unions régionales et mondiales, il a déclaré : « Ces points communs laissent entrevoir un développement des relations dans d’autres domaines. »

Le Premier vice-président a insisté sur le fait qu’il ne faut pas se contenter de l’échange des documents, mais qu’il est impératif d’en assurer la mise en œuvre. Il a précisé que c’est la commission mixte qui doit, en premier lieu, veiller à ce que les documents échangés et les sujets abordés dans les discours du Premier ministre soient appliqués.

Qohir Rasulzoda, Premier ministre du Tadjikistan, a, de son côté, exprimé sa gratitude pour l’attention particulière que la République islamique d’Iran porte à la République du Tadjikistan. Lors d’une conférence de presse, il a souligné que les dialogues entre les hautes délégations des deux pays se sont déroulés dans un climat amical et chaleureux. Il a ajouté : « Les échanges diplomatiques et les rencontres des dirigeants jouent un rôle important dans le renforcement des relations bilatérales, reflétant la volonté des dirigeants des deux pays d’approfondir leurs liens. »