Aref insiste sur la poursuite de la facilitation et du soutien des gouvernements iranien et tadjik au secteur privé des deux pays

Le Premier vice-président Mohammad-Reza Aref, accompagné du vice-Premier ministre tadjik et du ministre de l’Industrie et des Technologies innovantes du Tadjikistan, a visité ce jeudi 29 mai l’usine Talco à Douchanbé. Lors de cette visite, il a été informé par les responsables de l’usine sur le déroulement des activités et les différentes étapes de production.

M. Aref a souligné le soutien constant apporté par le gouvernement iranien actuel aux acteurs économiques et industriels ainsi qu’à cette entreprise. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre la facilitation et le renforcement des soutiens bilatéraux pour que la coopération entre les secteurs privés iranien et tadjik s’approfondisse et se développe davantage.

Enfin, à l’issue de la visite, le Premier vice-président a signé le registre d’honneur de l’usine Talco.