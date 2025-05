Ahmadian : « Le régime sioniste est une menace pour la sécurité mondiale »

Dans une interview accordée à la chaîne Russia Today, à l’issue de sa visite de deux jours dans la capitale russe, M. Ahmadian a été interrogé sur les principaux défis sécuritaires auxquels l’Iran fait face aujourd’hui, ainsi que sur le rôle que peut jouer la Russie dans ce contexte.

« Nous ne considérons aucun défi sécuritaire majeur comme une menace directe pour l’Iran. Notre sécurité est stable, et nous nous appuyons sur nos propres capacités. Nous plaçons notre confiance en Dieu et n’avons aucune inquiétude particulière face aux menaces extérieures », a-t-il déclaré.

Il a cependant souligné : « Le régime sioniste d’Israël est, par nature, une source d’instabilité et de danger pour l’ensemble de l’Asie de l’Ouest, pour les pays de la région, et même à l’échelle mondiale. Partout où ce régime intervient ou exerce son influence, ce sont la violence, le désordre et l’insécurité qui s’installent. »

Ahmadian a également dénoncé l’inefficacité croissante de l’ordre mondial actuel, affirmant qu’il est désormais évident que les structures existantes ne sont pas en mesure de résoudre les grandes crises contemporaines.

« Le cas de Gaza illustre parfaitement cette défaillance : face aux massacres de civils innocents, les mécanismes internationaux restent silencieux et inactifs », a-t-il ajouté.

Selon lui, un nouvel ordre mondial est nécessaire, dans lequel les pays du Sud et de l’Est joueront un rôle central.

« L’administration des affaires internationales ne peut plus rester entre les mains d’un petit groupe de nations privilégiées. Tous les pays doivent avoir leur part dans la gouvernance mondiale. »

Enfin, il a insisté sur le fait que la Russie, l’Iran et la Chine auront un rôle fondamental à jouer dans la construction de cet ordre nouveau.

« L’Iran a déjà payé le prix de cette quête d’un ordre plus juste au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, il est prêt à assumer un rôle actif et déterminant dans l’émergence de cette nouvelle architecture internationale. »